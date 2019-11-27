Свердловские приставы вычислили алиментщика, сняв у него квартиру

СЕГОДНЯ 07:34 2019-11-27T07:35:17+03:00

У мужчины был долг в 800 тысяч, но он скрывался, чтобы избежать наказания

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Судебные приставы Екатеринбурга вычислили алиментщика, который задолжал 800 тысяч, через объявление о сдаче квартиры. Мужчина не платил своим детям положенную часть больше двух лет и никакой другой материальной помощи им не оказывал. А еще скрывался долгое время от приставов.

- Найти его удалось по объявлению о сдаче квартиры. По месту регистрации он не проживал, вместо этого сдавая жиплощадь иностранным гражданам, мигрантам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – А те, в свою очередь, и пожаловались приставам: мол, хозяин просит съехать, ищет новых жильцов. И показали объявление.

В нем было написано: «сдам квартиру на длительный срок семье». И тогда пристав, представившись потенциальным квартирантом, позвонил и договорился о встрече с хозяином. Вот только должника ждал неприятный сюрприз.

- На месте, при встрече, сразу был составлен протокол, а самого неплательщика доставили в суд для его рассмотрения, - добавили в УФССП.

В итоге, суд назначил мужчине арест на 10 суток. В случае, если после этого он не погасит долг, на него заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU