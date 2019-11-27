2019-11-27T07:21:34+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 265 тысяч оградят площадь Обороны

Работы должны закончить к 25 декабря
Мария Трапезникова
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Отреставрированную площадь открыли в октябреОтреставрированную площадь открыли в октябреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который установит вокруг площади Обороны ограждения. Заплатить за это она готова больше 265 тысяч рублей.

- Подрядчик должен будет за свой счет приобрести все материалы для выполнения работ и доставить их на площадь Обороны. После чего вывезти с территории весь мусор, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Заказчик также отмечает, что если в ходе работ будет повреждено хотя бы одно дерево или куст, платить за услугу администрация не будет. О том, зачем пригодилось ограждение площади, в администрации пока не говорят.

Закончить все, согласно контракту, планируется к 25 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закончить все, согласно контракту, планируется к 25 декабря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закончить все, согласно контракту, планируется к 25 декабря.

Напомним, что не так давно площадь Обороны отреставрировали, так что теперь у нее совсем другой вид. Посмотреть, как изменилось пространство, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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