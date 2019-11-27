«На детей надели дыхательные маски»: в Екатеринбурге крупный пожар вывел на улицу 35 человек
Поздно вечером, 26 ноября, в одной из пятиэтажек Екатеринбурга произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение о возгорании на Начдива Онуфриева около 19:20.
- На площади в 20 «квадратов» огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
До прибытия пожарных бригад из дома самостоятельно эвакуировались 24 человека, включая 10 детей. Еще на 11 человек, в том числе трех детей, прибывшая на место ЧП газодымозащитная служба надела специальные дыхательные маски и вывела на улицу.
Пожар сумели потушить только через 40 минут, а сгоревшие конструкции закончили разбирать к 21:12. По данным МЧС, все жильцы остались целы и невредимы.
ИСТОЧНИК KP.RU