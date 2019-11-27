2019-11-27T06:43:24+03:00
Происшествия

«На детей надели дыхательные маски»: в Екатеринбурге крупный пожар вывел на улицу 35 человек

Все, к счастью, остались целы и невредимы
Мария Трапезникова
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Пожар потушили только через 40 минутПожар потушили только через 40 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поздно вечером, 26 ноября, в одной из пятиэтажек Екатеринбурга произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение о возгорании на Начдива Онуфриева около 19:20.

- На площади в 20 «квадратов» огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

До прибытия пожарных бригад из дома самостоятельно эвакуировались 24 человека, включая 10 детей. Еще на 11 человек, в том числе трех детей, прибывшая на место ЧП газодымозащитная служба надела специальные дыхательные маски и вывела на улицу.

Пожар сумели потушить только через 40 минут, а сгоревшие конструкции закончили разбирать к 21:12. По данным МЧС, все жильцы остались целы и невредимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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