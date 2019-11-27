2019-11-27T06:36:33+03:00
Общество

Глава СКР вручил медаль уральскому школьнику, который спас тонущую во льдах девочку

Бастрыкин отметил, что это «настоящий мужской поступок»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СУ СКРФото: пресс-служба СУ СКР
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приставил к награде школьника из Дегтярская Дмитрия Апресова, который в начале ноября спас жизнь маленькой девочке. Она провалилась под лед и начала тонуть, но тут вовремя подоспел восьмиклассник Дима.

- Он подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лед не выдержал и мальчик тоже провалился. Однако он не растерялся и, ухватившись за кромку льда, создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лед и вылезла из воды, - рассказали спасатели МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Самому мальчику удалось выбраться только с третьей попытки. Но, к счастью, все закончилось хорошо. О его храбром поступке так никто бы и не узнал, если бы не родители девочки, которые решили найти героя.

И вот накануне Дима вместе с мамой приехали на встречу с Александром Бастрыкиным, где он в торжественной обстановке вручил юному герою медаль «Доблесть и отвага».

- Глава ведомства поблагодарил ученика, сказав, что он в своем юном возрасте совершил мужской поступок, который является отличным примером для других, - добавили в пресс-службе СУ СКР.

Фото: пресс-служба СУ СКР

Фото: пресс-служба СУ СКР

ИСТОЧНИК KP.RU

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