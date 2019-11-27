В заброшенном здании на Вторчермете откроют детский садик

СЕГОДНЯ 06:05 2019-11-27T06:07:36+03:00

Раньше там находился благотворительный центр реабилитации, но им пришлось съехать

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В заброшенном здании бывшего реабилитационного центра на улице Сухоложской, в районе Вторчермета, откроют новый детский садик. Об этом у себя в Facebook рассказал депутат госдумы Андрей Альшевских.

- Мэрия после напоминаний перекрыла доступ в заброшенное муниципальное здание. В планах властей теперь – капремонт помещений и открытие детского сада, - отметил он.

Напомним, что это то самое здание, куда в 2011 году приезжал Дмитрий Медведев, будучи тогда на посту Президента РФ. С 2007 года помещение занимал некоммерческий реабилитационный центр «Пеликан», который помогал детишкам с ограниченными возможностями.

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Изначально организация занимала помещение на безвозмездной основе, однако позже мэрия выставила за аренду большой счет.

- Власти насчитали 1,8 миллиона рублей. Арбитраж сбавил аппетиты чиновников, обязав «Пеликана» выплатить 330 тысяч рублей,- добавляет Альшевских.

Такая сумма оказалась неподъемной для благотворительной организации, и им пришлось съехать. И вот, здание уже восемь лет стоит с разбитыми окнами и заколоченными дверьми.

ИСТОЧНИК KP.RU