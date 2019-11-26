2019-11-26T20:22:03+03:00
Общество

«Автомобилист» проиграли нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче

Это была первая встреча команд в этом сезоне КХЛ
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
Изменить размер текста:

«Автомобилист» проиграли нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче. Это была первая встреча команд в этом сезоне КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:4.

Открыть счёт смогли гости уже на второй минуте встречи. Ещё через несколько минут гости во второй раз переиграли Якуба Коваржа. Его после этого отправили на скамейку. Вместо Коваржа остаток матча ворота «шоферов» защищал Леонид Фомин. «Автомобилист» несколько раз попытались пробить ворота «Торпедо», но каждый раз атаки прерывались.

Во втором периоде Георгий Белоусов с передачи Павла Дацюка сократил отставание «Автомобилиста». Но гости вновь вырвались вперёд - забросили третью шайбу в ворота екатеринбуржцев, а вскоре и четвертую.

Брукс Мэйсек дважды пронзил ворота «Торпедо» в третьем периоде, однако сравнять счёт команда так и не смогла. Победа осталась за гостями. Впервые в этом месяце екатеринбуржцы остались без заработанных очков.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт у себя дома в четверг, 28 ноября, с «Барысом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге пожар в многоэтажке унес жизнь женщины
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга появятся новые улицы
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
На Урале женщина потратила 70 тысяч с банковской карты, украденной у соседки по палате
В Екатеринбурге ищут пенсионерку с бордовыми волосами
Высокинский предложил сделать Академический восьмым районом Екатеринбурга
ЕВРАЗ помог Нижнетагильскому музею-заповеднику
После сообщений о детях, добирающихся до школы в Горном Щите пешком по трассе, следователи организовали проверку
«Мечта превратилась в “пшик”»: в Екатеринбурге не будут строить канатную дорогу
Закрыли на карантин: на Урале в детском саду малыши отравились рыбными котлетами
Таксиста-южанина, который избил трех девушек в Екатеринбурге, отстранили от работы
Прокуратура заинтересовалась водителем снегопогрузчика, который на Сортировке задавил подростка
В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов
Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге заставляют новенькими скамейками
Бесплатный проезд для домашних питомцев в пригородных поездах на СвЖД будет действовать во Всемирный день домашних животных
Школьник из Екатеринбурга взял гран-при престижной премии за рассказ про поросенка, который хотел увидеть небо
Энергетики завершили «концессионные» капремонты
На строительство новой больницы в Верхней Салде выделят три миллиарда
В Свердловском областном центре медицинской профилактики началась акция Щедрый Вторник
Уральские чиновники отказывались выдавать ветерану ВОВ квартиру
«Черная пятница»: УБРиР дарит клиентам скидки до 50%
Ученики новой школы Екатеринбурга неделю сидели дома из-за отсутствия холодной воды
В Екатеринбурге презентуют фотопрогулку по советскому Эльмашу