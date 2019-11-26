СЕГОДНЯ 20:22 2019-11-26T20:22:03+03:00

Это была первая встреча команд в этом сезоне КХЛ

Изменить размер текста: A A

«Автомобилист» проиграли нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче. Это была первая встреча команд в этом сезоне КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:4.

Открыть счёт смогли гости уже на второй минуте встречи. Ещё через несколько минут гости во второй раз переиграли Якуба Коваржа. Его после этого отправили на скамейку. Вместо Коваржа остаток матча ворота «шоферов» защищал Леонид Фомин. «Автомобилист» несколько раз попытались пробить ворота «Торпедо», но каждый раз атаки прерывались.

Во втором периоде Георгий Белоусов с передачи Павла Дацюка сократил отставание «Автомобилиста». Но гости вновь вырвались вперёд - забросили третью шайбу в ворота екатеринбуржцев, а вскоре и четвертую.

Брукс Мэйсек дважды пронзил ворота «Торпедо» в третьем периоде, однако сравнять счёт команда так и не смогла. Победа осталась за гостями. Впервые в этом месяце екатеринбуржцы остались без заработанных очков.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт у себя дома в четверг, 28 ноября, с «Барысом».

ИСТОЧНИК KP.RU