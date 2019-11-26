2019-11-26T19:05:04+03:00
Общество

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга появятся новые улицы

Сейчас их строительство на стадии завершения
Алина СУРИНА
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Улица Лучистая Фото: Яндекс.КартыУлица Лучистая Фото: Яндекс.Карты
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В Солнечном районе Екатеринбурга появятся новые улицы. Сейчас их строительство на стадии завершения. Кроме того, в администрации города рассказали о разработке проекта на реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной.

Недавно в микрорайоне достроили улицу № 3, которая простирается от улицы Чемпионов до Счастливой и № 11. Сдать их в эксплуатацию планируют в конце года. Пока неизвестно какие названия они будут носить.

Добавим, в конце прошлого года в Солнечном были введены в эксплуатацию участок улицы Чемпионов, от улицы Городской до Золотистого бульвара и участок Золотистого бульвара от улицы Чемпионов до проезда № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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