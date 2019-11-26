2019-11-26T18:13:38+03:00
Общество

На Урале женщина потратила 70 тысяч с банковской карты, украденной у соседки по палате

Женщины вместе проходили лечение в больнице Асбеста
Алина СУРИНА
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Девушка тратила деньги с чужой карты с помощью бесконтактной оплатыДевушка тратила деньги с чужой карты с помощью бесконтактной оплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале женщина потратила 70 тысяч с банковской карты, украденной у соседки по палате. Женщины вместе проходили лечение в больнице Асбеста. После выписки в августе одна из пациенток – 66 - летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже 71 тысячи рублей с банковской карты.

- В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что потерпевшая накануне лежала в больнице и там потеряла банковскую карту. Абонентский номер, на который приходили оповещения о списании денежных средств, был отключен, поэтому потерпевшая не смогла узнать о хищении денежных средств, - рассказали в МО МВД России «Асбестовский».

Полицейские нашли девушку, которая использовала карту пенсионерки. Как выяснили в ходе расследования, она вводила продавцов в заблуждение и совершала покупки с помощью бесконтактной оплаты. В течение трех недель она расплачивалась картой в торгово-развлекательных центрах, промтоварных магазинах, аптеках, и в интернет-магазинах. После того, как деньги на карте закончились, она сломала ее и выбросила.

Сейчас подозреваемая в мошеннических действиях девушка находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено полицией в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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