СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-26T17:47:59+03:00

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В Екатеринбурге ищут пенсионерку с бордовыми волосами. 65-летняя Батурина Наталья Валентиновна пропала вчера. Она вышла из дома и обратно не вернулась. В поисковый отряд обратилась внучка пенсионерки. Сейчас женщину ищут волонтеры.

- У Натальи Валентиновны волосы окрашены в бордовый цвет. Она была одета в черные брюки, бордовый плащ и белый берет. С собой у нее была черная сумка, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 165 см. Телосложение: полное Цвет глаз: голубые

Если вы знаете, где может находиться Наталья Валентиновна, сообщите инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Ларисе 8 904 547 27 43 или по телефонам 8 (800) 700 54 52 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU