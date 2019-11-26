ЕВРАЗ помог Нижнетагильскому музею-заповеднику

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-26T16:47:00+03:00

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Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой ГАЗели директору Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвире Меркушевой.

Алексей Кушнарев передает ключи от автомобиля Эльвире Меркушевой

На приобретение автомобиля ЕВРАЗ направил 1,5 млн рублей. Это грузопассажирская ГАЗель с цельнометаллическим кузовом, которая поможет сотрудникам перевозить экспонаты между 12 филиалами музея в разных районах Нижнего Тагила и совершать этнографические поездки.

«Нижнетагильский музей-заповедник, уникальные экспонаты которого хранят память об истории нашего города, развитии промышленности и культуры, известен во всей России. Пусть новая машина служит вам долго», - сказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев».

Владислав Пинаев, Эльвира Меркушева и Алексей Кушнарев на торжественной передаче ключей от автомобиля музею

«ЕВРАЗ понимает проблемы музея и всегда поддерживает важные инициативы», - отметил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев

«Полученный автомобиль позволит нам не только решать текущие задачи, но и выезжать в этнографические экспедиции по Уралу для расширения экспозиции, что сделает наш музей еще интереснее, - уверена директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. – Спасибо за замечательный подарок!»