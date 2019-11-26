ЕВРАЗ помог Нижнетагильскому музею-заповеднику
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой ГАЗели директору Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвире Меркушевой.
Алексей Кушнарев передает ключи от автомобиля Эльвире Меркушевой
На приобретение автомобиля ЕВРАЗ направил 1,5 млн рублей. Это грузопассажирская ГАЗель с цельнометаллическим кузовом, которая поможет сотрудникам перевозить экспонаты между 12 филиалами музея в разных районах Нижнего Тагила и совершать этнографические поездки.
«Нижнетагильский музей-заповедник, уникальные экспонаты которого хранят память об истории нашего города, развитии промышленности и культуры, известен во всей России. Пусть новая машина служит вам долго», - сказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев».
Владислав Пинаев, Эльвира Меркушева и Алексей Кушнарев на торжественной передаче ключей от автомобиля музею
«ЕВРАЗ понимает проблемы музея и всегда поддерживает важные инициативы», - отметил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев
«Полученный автомобиль позволит нам не только решать текущие задачи, но и выезжать в этнографические экспедиции по Уралу для расширения экспозиции, что сделает наш музей еще интереснее, - уверена директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. – Спасибо за замечательный подарок!»