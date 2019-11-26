2019-11-26T16:47:00+03:00
Общество

ЕВРАЗ помог Нижнетагильскому музею-заповеднику

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой ГАЗели директору Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»
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ЕВРАЗ подарил автомобиль музею-заповеднику Нижнего ТагилаЕВРАЗ подарил автомобиль музею-заповеднику Нижнего Тагила
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Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой ГАЗели директору Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвире Меркушевой.

Алексей Кушнарев передает ключи от автомобиля Эльвире Меркушевой

Алексей Кушнарев передает ключи от автомобиля Эльвире Меркушевой

На приобретение автомобиля ЕВРАЗ направил 1,5 млн рублей. Это грузопассажирская ГАЗель с цельнометаллическим кузовом, которая поможет сотрудникам перевозить экспонаты между 12 филиалами музея в разных районах Нижнего Тагила и совершать этнографические поездки.

«Нижнетагильский музей-заповедник, уникальные экспонаты которого хранят память об истории нашего города, развитии промышленности и культуры, известен во всей России. Пусть новая машина служит вам долго», - сказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев».

Владислав Пинаев, Эльвира Меркушева и Алексей Кушнарев на торжественной передаче ключей от автомобиля музею

Владислав Пинаев, Эльвира Меркушева и Алексей Кушнарев на торжественной передаче ключей от автомобиля музею

«ЕВРАЗ понимает проблемы музея и всегда поддерживает важные инициативы», - отметил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев

«Полученный автомобиль позволит нам не только решать текущие задачи, но и выезжать в этнографические экспедиции по Уралу для расширения экспозиции, что сделает наш музей еще интереснее, - уверена директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. – Спасибо за замечательный подарок!»

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