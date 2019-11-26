2019-11-26T14:24:59+03:00
Общество

«Мечта превратилась в “пшик”»: в Екатеринбурге не будут строить канатную дорогу

Траты на нее не предусмотрены в ближайшие три года
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге не будут строить канатную дорогуВ Екатеринбурге не будут строить канатную дорогуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Депутаты Екатеринбурга отказались выделять деньги на строительство канатной дороги. По крайней мере, в ближайшие три года.

Об этом сегодня стало известно во время объединенного заседания комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

- Никакой канатной дороги, как вида общественного транспорта, не будет. Нам рассказывали, как это будет здорово: удобно и экономично – и для жителей, и для бюджета, - рассказал депутат Дмитрий Сергин на своей странице в Facebook. – Прозвучало громко. Но сегодня это превратилось в «пшик».

Как отметил Сергин, такие большие траты не рассчитаны в бюджете на 2020, 2021 и 2022 года.

Напомним, что предложения о строительстве «канатки» неоднократно высказывались главой города Александром Высокинским. По задумке, могла бы соединить два района Екатеринбурга – Уктус и Ботанику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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