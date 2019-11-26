Закрыли на карантин: на Урале в детском саду малыши отравились рыбными котлетами

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-26T15:40:46+03:00

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Прокуратура Каменска-Уральского решила проверить местный детский сад №79. В последнее время сразу несколько воспитанников шести и трех лет слегли с отравлением после того, как съели на обед рыбные котлеты.

- По предварительным данным, родители обратились в больницы в связи с ухудшением состояния здоровья их детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Детям оказана первая медпомощь и отобраны необходимые анализы.

Сейчас в детском саду отобраны пробы всех продуктов, воды и дезинфицирующих средств, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока, а также обследован весь персонал садика. Две группы в целях безопасности закрыли на карантин, пишет портал KU66.RU.

- Прокуратура даст правовую оценку соблюдения требований к хранению продуктов, технологии приготовления блюд, а также соблюдению иных санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей, - добавили в прокуратуре.

Ведомство затребовало все необходимые документы, которые бы подтверждали качество и безопасность продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU