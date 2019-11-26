2019-11-26T13:32:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов

Это сделали ради безопасности, поскольку мимо проезжают бензовозы
Мария Трапезникова
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С нелегальной парковки убирают машиныС нелегальной парковки убирают машиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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У аэропорта Кольцово важные изменения – на участке от отеля Angelo до грузового терминала закрыли нелегальную стоянку, где долгое время - даже несмотря на запрещающий знак - парковались таксисты. Сейчас там устанавливают забор. А все дело в том, что мимо проезжают бензовозы, поэтому ради безопасности машины с пути решили убрать.

- Данное мероприятие призвано упорядочить движение транспортных средств, в том числе облегчить проезд топливозаправочных автомобилей с баз ТЗК на территории аэропорта, - сообщили в пресс-службе Кольцово.

Теперь у таксистов еще меньше мест, где можно припарковаться. Потому что, согласно правилам большинства агрегаторов, для того, чтобы принять заказ, необходимо находиться в непосредственной близости от заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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