В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов
У аэропорта Кольцово важные изменения – на участке от отеля Angelo до грузового терминала закрыли нелегальную стоянку, где долгое время - даже несмотря на запрещающий знак - парковались таксисты. Сейчас там устанавливают забор. А все дело в том, что мимо проезжают бензовозы, поэтому ради безопасности машины с пути решили убрать.
- Данное мероприятие призвано упорядочить движение транспортных средств, в том числе облегчить проезд топливозаправочных автомобилей с баз ТЗК на территории аэропорта, - сообщили в пресс-службе Кольцово.
Теперь у таксистов еще меньше мест, где можно припарковаться. Потому что, согласно правилам большинства агрегаторов, для того, чтобы принять заказ, необходимо находиться в непосредственной близости от заказчика.
ИСТОЧНИК KP.RU