2019-11-26T13:00:34+03:00
Общество

Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге заставляют новенькими скамейками

Рабочие приступили к финальным штрихам благоустройства
Мария Трапезникова
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Сквер начали застраивать новенькими скамейкамиСквер начали застраивать новенькими скамейкамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сквере у Оперного театра вовсю кипят работы по благоустройству. В ближайшие дни заканчивается контракт, поэтому рабочие приступили к финальным штрихам. Сейчас территорию сквера заставляют новенькими скамейками – их только привезли и еще не успели распаковать. Недавно в сквере, кстати, установили новые фонари. Так что последнее, что осталось сделать рабочим на этом участке – установить спуск для маломобильных горожан и обустроить ротонды.

Рабочие приступили к финальному этапу благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие приступили к финальному этапу благоустройстваФото: Алексей БУЛАТОВ

А на участке по улице Ленина – прямо перед корпусом УрФУ – заканчивают укладывать тротуарную плитку.

Напомним, что работы по благоустройству тянутся в Екатеринбурге с лета. Некоторые участки подрядчики успели вовремя сдать, с некоторыми пришлось серьезно разговаривать.

Плитку тоже укладывают впопыхах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плитку тоже укладывают впопыхахФото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую субботу, 23 ноября, глава города Александр Высокинский проинспектировал все проблемные участки и нашел много недочетов. Подрядчики обещали исправить все вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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