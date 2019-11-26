Бесплатный проезд для домашних питомцев в пригородных поездах на СвЖД будет действовать во Всемирный день домашних животных

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-26T12:37:13+03:00

Для того, чтобы провезти животное бесплатно, необходимо оформить на него безденежный билет в пригородной кассе или непосредственно в вагоне

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30 ноября в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) можно будет бесплатно провезти домашнего питомца. Акция приурочена к Всемирному Дню домашних животных.

Для того, чтобы провезти животное бесплатно, необходимо оформить на него безденежный билет в пригородной кассе АО «СПК» или непосредственно в вагоне. Один пассажир может провезти бесплатно одного питомца.

Согласно правилам пассажирских перевозок, в пригородных поездах разрешается перевозить собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах. Перевозка осуществляется без предъявления ветеринарных документов. Животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах, которые необходимо размещать на местах, предназначенных для ручной клади.

Кошек и мелких собак можно перевозить без переноски, собак – в наморднике и на поводке. При этом домашние питомцы не должны доставлять неудобства другим пассажирам, а их владельцы обязаны обеспечить в вагоне чистоту и соблюдение санитарно-гигиенического режима. Крупных собак можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон). Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, всегда ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина.

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В границах Свердловской железной дороги АО «СПК» является перевозчиком в пригородном сообщении в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО-Югре.