2019-11-26T12:37:13+03:00
Общество

Бесплатный проезд для домашних питомцев в пригородных поездах на СвЖД будет действовать во Всемирный день домашних животных

Для того, чтобы провезти животное бесплатно, необходимо оформить на него безденежный билет в пригородной кассе или непосредственно в вагоне
Поделиться:
Фото: Нина ДонинаФото: Нина Донина
Изменить размер текста:

30 ноября в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) можно будет бесплатно провезти домашнего питомца. Акция приурочена к Всемирному Дню домашних животных.

Для того, чтобы провезти животное бесплатно, необходимо оформить на него безденежный билет в пригородной кассе АО «СПК» или непосредственно в вагоне. Один пассажир может провезти бесплатно одного питомца.

Согласно правилам пассажирских перевозок, в пригородных поездах разрешается перевозить собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах. Перевозка осуществляется без предъявления ветеринарных документов. Животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах, которые необходимо размещать на местах, предназначенных для ручной клади.

Кошек и мелких собак можно перевозить без переноски, собак – в наморднике и на поводке. При этом домашние питомцы не должны доставлять неудобства другим пассажирам, а их владельцы обязаны обеспечить в вагоне чистоту и соблюдение санитарно-гигиенического режима. Крупных собак можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон). Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, всегда ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина.

*****

В границах Свердловской железной дороги АО «СПК» является перевозчиком в пригородном сообщении в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО-Югре.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура заинтересовалась водителем снегопогрузчика, который на Сортировке задавил подростка
В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов
Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге заставляют новенькими скамейками
Школьник из Екатеринбурга взял гран-при престижной премии за рассказ про поросенка, который хотел увидеть небо
Энергетики завершили «концессионные» капремонты
На строительство новой больницы в Верхней Салде выделят три миллиарда
В Свердловском областном центре медицинской профилактики началась акция Щедрый Вторник
Уральские чиновники отказывались выдавать ветерану ВОВ квартиру
«Черная пятница»: УБРиР дарит клиентам скидки до 50%
Ученики новой школы Екатеринбурга неделю сидели дома из-за отсутствия холодной воды
В Екатеринбурге презентуют фотопрогулку по советскому Эльмашу