2019-11-26T12:36:24+03:00
Общество

Школьник из Екатеринбурга взял гран-при престижной премии за рассказ про поросенка, который хотел увидеть небо

Писать трогательную историю Борису Можаеву помогала его учительница
Мария Трапезникова
Поделиться:
Школьник написал историю про поросенка, который хотел увидеть небо. Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаШкольник написал историю про поросенка, который хотел увидеть небо. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Шестиклассник гимназии №9, которая находится в самом центре Екатеринбурга, взял гран-при на престижной детской литературной премии «Глаголица», которая прошла накануне в Казани.

Борис Можаев написал трогательный рассказ про поросенка, который хотел узнать, что такое голубое небо – и где его можно увидеть. Рассказ так и называется - «Небо Генриха XIII». Помогала мальчику его учитель русского языка и литературы Наталья Анохина.

Организаторы конкурса вручили школьнику диплом и традиционную статуэтку – «хрустальную сову». Рассказ, кстати, можно почитать на официальной странице конкурса.

Кстати, мы уже рассказывали про то, что учитель обществознания и истории из этой же гимназии стал лучшим преподавателем в России и странах СНГ. Мы поговорили с Михаилом Фоминым и узнали, почему его так любят старшеклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура заинтересовалась водителем снегопогрузчика, который на Сортировке задавил подростка
В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов
Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге заставляют новенькими скамейками
Бесплатный проезд для домашних питомцев в пригородных поездах на СвЖД будет действовать во Всемирный день домашних животных
Энергетики завершили «концессионные» капремонты
На строительство новой больницы в Верхней Салде выделят три миллиарда
В Свердловском областном центре медицинской профилактики началась акция Щедрый Вторник
Уральские чиновники отказывались выдавать ветерану ВОВ квартиру
«Черная пятница»: УБРиР дарит клиентам скидки до 50%
Ученики новой школы Екатеринбурга неделю сидели дома из-за отсутствия холодной воды
В Екатеринбурге презентуют фотопрогулку по советскому Эльмашу