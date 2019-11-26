Школьник из Екатеринбурга взял гран-при престижной премии за рассказ про поросенка, который хотел увидеть небо

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-26T12:36:24+03:00

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Шестиклассник гимназии №9, которая находится в самом центре Екатеринбурга, взял гран-при на престижной детской литературной премии «Глаголица», которая прошла накануне в Казани.

Борис Можаев написал трогательный рассказ про поросенка, который хотел узнать, что такое голубое небо – и где его можно увидеть. Рассказ так и называется - «Небо Генриха XIII». Помогала мальчику его учитель русского языка и литературы Наталья Анохина.

Организаторы конкурса вручили школьнику диплом и традиционную статуэтку – «хрустальную сову». Рассказ, кстати, можно почитать на официальной странице конкурса.

Кстати, мы уже рассказывали про то, что учитель обществознания и истории из этой же гимназии стал лучшим преподавателем в России и странах СНГ. Мы поговорили с Михаилом Фоминым и узнали, почему его так любят старшеклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU