В Свердловском областном центре медицинской профилактики началась акция Щедрый Вторник

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-26T11:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

26 ноября Свердловский областной центр медицинской профилактики (СОЦМП) в рамках акции #ЩедрыйВторник начал сбор гуманитарной помощи для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С 2012 года Международный день благотворительности Щедрый Вторник поддержали в более чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Мероприятие поддерживают известные актеры, музыканты и политики. Цель акции – вовлечение как можно большего количества людей в благотворительность.

«В этом году мы с коллегами решили присоединиться к Щедрому вторнику и обратились в службу милосердия при Православной церкви. Там нам посоветовали оказать помощь женщинам, которые находятся в центре защиты семьи «Колыбель. Мы надеемся, что наша помощь поможет женщинам принять правильное решение – дать жизнь своему ребёнку, не смотря на сложные обстоятельства», - рассказал начальник СОЦМП Григорий Панов.

Центр защиты семьи «Колыбель» помогает беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, одиноким и многодетным мамам. Это, в первую очередь, психологическая и социальная помощь.

«В центре «Колыбель» временно проживают женщины, ожидающие ребенка и мамы с детьми. Часто это девочки, которые сами выросли в детском доме. Их учат готовить, ухаживать за малышом. Будем рады любой помощи! И материальной – это предметы гигиены: влажные салфетки, памперсы, мыло, шампуни, зубные пасты, а так же постельное бельё, полотенца, одеяла, взрослая и детская одежда. И моральной поддержке – чему-то научить молодых мам, погулять с малышами», - отметила руководитель службы милосердия Ольга Пономарева.

Гуманитарный сбор будет проходить до 3 декабря в СОЦМП по адресу: ул. Карла Либкнехта, 8б.