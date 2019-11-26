2019-11-26T11:42:38+03:00
Общество

Уральские чиновники отказывались выдавать ветерану ВОВ квартиру

Жилье пришлось «выбивать» через областной суд
Мария Трапезникова
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Чиновники Талицкого района отказывались выдавать ветерану ВОВ квартируЧиновники Талицкого района отказывались выдавать ветерану ВОВ квартируФото: Алексей БУЛАТОВ
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Виктор Петрович является ветераном Великой Отечественной войны. Сейчас он вместе с супругой проживает в квартире своей дочери, в Талицком районе, которую она собирается в ближайшее время продавать. А вот своего жилья у пенсионера нет.

В феврале Виктор Петрович решил воспользоваться своим правом на льготу, которая полагается ему законом «О ветеранах», и обратился за помощью в администрацию Талицкого ГО.

- Однако ему отказали. Дело оказалось в том, что у супругов есть две дочери от двух разных браков, у каждой из которых по собственной квартире в Талице, - отметили в пресс-службе Облсуда.

А жена ветерана владеет ¼ доли в тюменской квартире своей дочери. Поэтому чиновники решили, что новое жилье ветерану не нужно.

И тогда Виктор Петрович обратился в районный суд с требованием выдать ему квартиру. Требование удовлетворили, а чиновников обязали купить пенсионеру новую квартиру. Однако ответчик не согласился и пошел выше, в Свердловский областной суд.

- Супруги располагают лишь 12,8 «квадратами», принадлежащими жене Виктора Петровича. Поделив их пополам, получается, что уровень его обеспеченности составляет всего лишь 6,4 «квадрата», - объяснили в Облсуде.

И тогда областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Сейчас ветерана обязаны поставить на учет как нуждающегося в жилье по категории «ветеран ВОВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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