Уральские чиновники отказывались выдавать ветерану ВОВ квартиру
Виктор Петрович является ветераном Великой Отечественной войны. Сейчас он вместе с супругой проживает в квартире своей дочери, в Талицком районе, которую она собирается в ближайшее время продавать. А вот своего жилья у пенсионера нет.
В феврале Виктор Петрович решил воспользоваться своим правом на льготу, которая полагается ему законом «О ветеранах», и обратился за помощью в администрацию Талицкого ГО.
- Однако ему отказали. Дело оказалось в том, что у супругов есть две дочери от двух разных браков, у каждой из которых по собственной квартире в Талице, - отметили в пресс-службе Облсуда.
А жена ветерана владеет ¼ доли в тюменской квартире своей дочери. Поэтому чиновники решили, что новое жилье ветерану не нужно.
И тогда Виктор Петрович обратился в районный суд с требованием выдать ему квартиру. Требование удовлетворили, а чиновников обязали купить пенсионеру новую квартиру. Однако ответчик не согласился и пошел выше, в Свердловский областной суд.
- Супруги располагают лишь 12,8 «квадратами», принадлежащими жене Виктора Петровича. Поделив их пополам, получается, что уровень его обеспеченности составляет всего лишь 6,4 «квадрата», - объяснили в Облсуде.
И тогда областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Сейчас ветерана обязаны поставить на учет как нуждающегося в жилье по категории «ветеран ВОВ».
ИСТОЧНИК KP.RU