2019-11-26T11:27:33+03:00
Экономика

«Черная пятница»: УБРиР дарит клиентам скидки до 50%

Розничные клиенты с 28 ноября по 2 декабря включительно смогут открыть вклад с большей доходностью
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29 ноября при оплате покупок бизнес-картой будет действовать кэшбэк 5% на все категории товаров29 ноября при оплате покупок бизнес-картой будет действовать кэшбэк 5% на все категории товаров
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Приближается «Черная пятница» — время традиционных предновогодних скидок. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) решил поддержать акцию и запустил для всех своих клиентов марафон безудержных распродаж.

Розничные клиенты с 28 ноября по 2 декабря включительно смогут открыть вклад с большей доходностью, оформить выгодный кредит, сэкономить на обслуживании кредитной карты и переводах.

Бизнес-клиенты также могут получить скидки в период с 25 ноября по 6 декабря 2019 года на следующие услуги:

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