2019-11-26T11:11:16+03:00
Общество

Ученики новой школы Екатеринбурга неделю сидели дома из-за отсутствия холодной воды

Ее быстро вернули, но детей оставили на дистанционном обучении до получения разрешающих документов
Мария Трапезникова
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Дети сидели на домашнем обучении неделюДети сидели на домашнем обучении неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученики школы №1 на ВИЗ-бульваре, новое здание которой открыли в сентябре этого года, неделю сидели дома из-за аварии на трубопроводе холодного водоснабжения.

20 ноября на трубах, по которым в школу подается холодная вода, произошла авария. Поэтому ее временно отключили. 21-го числа воду подали, однако только на технические нужды – пить ее было нельзя.

- После этого пробы воды были направлены на исследования для того, чтобы убедиться, что она безопасна, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МУП «Водоканал». – Обычно это занимает трое суток.

25 ноября, во второй половине дня, в школу пришло сообщение о том, что вода чиста и ее можно использовать.

- По правилам, мы не можем возобновлять обучение, пока нам не придут разрешающие документы, - добавили в МБОУ СОШ №1. – Такое разрешение мы получили вчера, поэтому сегодня, 26 ноября, уроки проходят в штатном режиме.

По словам «Водоканала», рядом со школой в ближайшее время планируются еще одни ремонтные работы, однако ни ее, ни другие соседние здания они не затронут. Воду отключать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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