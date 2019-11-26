В Екатеринбурге презентуют фотопрогулку по советскому Эльмашу

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-26T11:04:11+03:00

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В Музее истории Екатеринбурга 28 ноября открывается фотовыставка «По главным улицам Эльмаша. Это заключительная выставка цикла «Екатеринбург – город семи районов».

Посетителей отправят на фотопрогулку по Эльмашу 1950-х годов. Позади военные и первые послевоенные годы – самые сложные в истории района. На улице Баумана – центральной улице поселка – вырастают эффектные трех-, четырех- и пятиэтажные дома с богатым декором, выразительными фасадами и благоустроенными квартирами.

Фото: из фондов Музея УЭТМ

Перспективу прогулочного маршрута замкнул Дворец культуры, затмивший великолепием своего внешнего и внутреннего убранства все прочие «очаги культуры» в городе. Другой центр притяжения эльмашевской молодежи – кинотеатр «Родина», сменивший старый деревянный барак на улице Бабушкина.

Фото: из фондов Музея УЭТМ

Эти и другие достопримечательности вобрал в себя «круговой» фотомаршрут, начинающийся на улице Краснофлотцев, самой старой улице поселка, и завершающийся на улице Баумана. Компанию зрителю в этом ретро-путешествии составят озорные школьницы-эльмашевки, позирующие в библиотеке, у администрации или на фоне респектабельных и лаконичных магазинных вывесок: «Одежда», «Обувь»…

Фото: из фондов Музея УЭТМ

По другую сторону фотообъектива – человек необыкновенный, высочайшего уровня электрогазосварщик завода «Уралэлектроаппарат» Георгий Демьянович Стадников. Выпускник одного из отделений МВТУ им. Баумана, в 1935 году он приехал в Свердловск, начав карьеру мастера цеха металлоконструкций. Спустя десятилетия, пройдя все ступени роста по служебной лестнице, Стадников занял пост заместителя главного сварщика УЭТМ. Параллельно с работой на заводе Георгий Демьянович, будучи талантливым фотографом, запечатлевал архитектуру поселка, его природу и жителей.

Фото: из фондов Музея УЭТМ

Откроется выставка 28 ноября, в 16.00 в Музее истории Екатеринбурга по адресу: ул. Карла Либкнехта, 26. Вход свободный. Выставка работает до 15 декабря включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU