В Екатеринбурге за 27 миллионов проведут исследование городского транспорта

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-26T10:32:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге хотят провести исследование городского транспорта. На сайте госзакупок появилась соответствующая заявка от администрации города о том, что чиновники разыскивают подрядчика, который сумеет подсчитать тарифы и актуализировать документы по долгосрочному планированию.

- Подрядчик должен будет оценить затраты на реализацию целевых параметров маршрутов с 2020 по 2023 годы, обосновать базовый тариф и само тарифное меню, оценить инвестиционную составляющую в обновлении инфраструктуры, - говорится в документах, опубликованных на госзакупках. – А также проанализировать состояние трамвайного и троллейбусного транспорта.

Заплатить за работу мэрия планирует 27,6 миллионов – это максимальная сумма. С победителем должны определиться уже в середине декабря, а готовую экспертизу с результатами – к 30 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU