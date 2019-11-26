2019-11-26T09:39:14+03:00
Общество

Престижный спорткомплекс Екатеринбурга претендует на звание лучшего в России

Итоги конкурса подведут уже 10 декабря
Мария Трапезникова
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Итоги конкурса подведут 10 декабряИтоги конкурса подведут 10 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Академия единоборств РМК претендует на звание лучшего проекта по строительству спортивных объектов в России. Спорткомплекс вошел в шорт-лист престижной национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и управления BISPO Awards.

- Помимо Екатеринбурга, в число претендентов вошли объекты из Москвы, Казани, Новосибирска, Перми и Омска, - рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. – Главными конкурентами столицы Урала станут арена хоккейного клуба «Авангард», футбольный комплекс команды «Краснодар», дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и еще несколько крупных спорткомплексов.

Очная защита проектов состоится уже 10 декабря. В состав жюри конкурса вошли 50 ведущих экспертов из бизнеса и госструктур.

Премия BISPO Awards была учреждена в 2016 году, а победителей награждают ведущие российские спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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