Уралец не платил алименты 11 лет и угодил в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-26T09:15:40+03:00

Мужчина за 11 лет накопил долг в 459 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ачите местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в неуплате алиментов собственной дочери. Общая сумма неуплаты за 11 лет составила больше 459 тысяч рублей.

В сентябре 2008 года суд обязал мужчину после развода выплачивать своему ребенку ¼ часть всей своей зарплаты.

- Однако он не прислушался к решению суда: официально не трудоустроился, в службу занятости не обращался, иной добровольной помощи своей дочери не оказывал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В апреле 2019 года его привлекли к административной ответственности. Однако выводов мужчина так и не сделал. Тогда суд во второй раз вызвал его к себе, только на этот раз смягчаться не стал – отправил должника в колонию общего режима на пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU