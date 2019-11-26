Уралец не платил алименты 11 лет и угодил в тюрьму
В Ачите местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в неуплате алиментов собственной дочери. Общая сумма неуплаты за 11 лет составила больше 459 тысяч рублей.
В сентябре 2008 года суд обязал мужчину после развода выплачивать своему ребенку ¼ часть всей своей зарплаты.
- Однако он не прислушался к решению суда: официально не трудоустроился, в службу занятости не обращался, иной добровольной помощи своей дочери не оказывал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В апреле 2019 года его привлекли к административной ответственности. Однако выводов мужчина так и не сделал. Тогда суд во второй раз вызвал его к себе, только на этот раз смягчаться не стал – отправил должника в колонию общего режима на пять месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU