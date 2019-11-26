2019-11-26T08:25:42+03:00
Общество

Больше 190 тысяч свердловчан не могут из-за долгов выехать за границу

Это около 118 миллионов рублей, которые так и не были оплачены
Мария Трапезникова
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Это на 56 тысяч человек больше, чем в прошлом годуЭто на 56 тысяч человек больше, чем в прошлом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала этого года свердловские приставы вынесли больше 190 тысяч постановлений о временном запрете на выезд за пределы РФ. А это на 56 тысяч больше, чем в прошлом году. Общий долг составил больше 118 миллиардов рублей.

- В отношении должников по ЖКХ вынесено больше 21,9 тысяч постановлений, которые имеют общий долг свыше 1,7 миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Заграницу не пускают 58 тысяч должников по кредитам. У них не оплачено больше 29 миллиардов рублей. А алиментщики накопили больше 31 миллиарда рублей.

- Временные ограничения на выезд из РФ применяются в том случае, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, - объяснили в УФССП. – А если должник не погашает сумму в течение двух месяцев, то ему повышают планку и ограничивают выезд при наличии долга в 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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