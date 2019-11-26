За три дня на свердловских трассах поймали 136 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-26T08:07:59+03:00

Еще 130 человек сели за руль без прав

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В минувшую пятницу и выходные в Свердловской области прошли традиционные рейды ГИБДД по нетрезвым водителям. Отдельное внимание инспекторы посвятили непопулярным среди водителей трассам.

За три дня автоинспекторы поймали 136 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. В отношении 98 человек были составлены административные материалы, которые предусматривают лишение прав и штраф 30 тысяч.

- Еще на 16 человек завели уголовные дела, так как они сели за руль в нетрезвом виде повторно, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Теперь им грозит либо штраф 200-300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы до трех лет.

Еще 22 водителя вообще отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При этом их тело их выдавало: несвязная речь и запах алкоголя изо рта. Все они заплатят крупные штрафы и лишатся прав до двух лет.

- Так же в ходе проверки было выявлено 103 водителя, у которых прав никогда не было, а еще 28 человек, которых лишили документов за грубые нарушения ПДД, - отметили в ГИБДД по Свердловской области. – На всех составлены административные протоколы.

С начала 2019 года на территории Урала зарегистрировано уже 275 ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей. В них погибли 92 человека и еще 367 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU