«Люблю маму, хоккей и “Автомобилист”»: фанаты уральских «шоферов» поздравили своих мам открытками

СЕГОДНЯ 07:49 2019-11-26T07:51:15+03:00

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Уральская «Почта России» отправила больше 300 открыток мамам игроков и болельщиков «Автомобилиста» после их победного матча с ЦСКА. На всех открытках была написана фраза: «Люблю маму, хоккей и “Автомобилист”». Все они были подписаны во время самого матча, который прошел в воскресенье, 24 ноября, и уже разлетелись по всем уголкам страны.

- Все эти открытки были выпущены хоккейным клубом специально ко Дню матери и получить их можно было бесплатно только на самом матче, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Фото: пресс-службе "Почты России"

Нападающий «Автомобилиста» Максим Рассейкин лично доставил ящик с открытками в Главпочтампт, где сам заполнил одну из них и отправил своей маме.

ИСТОЧНИК KP.RU