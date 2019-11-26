2019-11-26T07:24:42+03:00
Общество

К 2035 году в Екатеринбурге станет на 20 га меньше парков и скверов

К таким неутешительным выводам пришли общественники из «Парков и скверов»
Мария Трапезникова
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Так сквер у Оперного театра выглядел осеньюТак сквер у Оперного театра выглядел осеньюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Общественники «Парков и скверов Екатеринбурга» проанализировали вырубку зеленых участков в городе, которая запланирована в новом генплане до 2035 года. И пришли к неутешительным выводам – если все пойдет по плану, то в столице Урала к тому году станет на 19,6 га меньше деревьев, чем есть сейчас.

Общественники изучили все девять парков и скверов, которые входят в Центральный планировочный район города. Особое внимание они уделили многострадальному скверу за Оперным театром, который все никак не могут благоустроить. С каждым днем деревьев в нем становится все меньше.

Фото: сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга"

Фото: сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга"

- Один из самых узнаваемых открыточных видов Екатеринбурга. К сожалению, новый генплан предполагает значительное его сокращение, - рассказали в сообществе. – Юго-западная часть по генплану - проектируемая зона транспортной инфраструктуры (стоянка, подземная стоянка, разгрузочная площадка или гараж).

Примерно такая же судьба ждет остальные зеленые пространства города: сад Вайнера, где хотят «сохранить лишь небольшой участок сада вдоль улицы Тургенева, уничтожив при этом вековые лиственницы», сквер рядом с Музеем ИЗО, скверы вокруг «Динамо» и на ЧапаеваБольшакова.

Кстати, осенью глава Екатеринбурга Александр Высокинский лично проинспектировал все скверы, которым должны были присвоить статус особо охраняемых природных территорий (ООПП).

ИСТОЧНИК KP.RU

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