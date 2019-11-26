2019-11-26T06:38:05+03:00
Общество

Подняли вверх ласточек: уральская группа «Сансара» выступила на шоу у Урганта

А зрители устроили флешмоб
Мария Трапезникова
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Вместе с "Сансарой" на сцене выступили латыши Brainstorm. Фото: официальная страница шоу "Вечерний Ургант"Вместе с "Сансарой" на сцене выступили латыши Brainstorm. Фото: официальная страница шоу "Вечерний Ургант"
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Накануне уральская группа «Сансара» заглянула на шоу «Вечерний Ургант» в качестве музыкального гостя и исполнила один из своих главных хитов – «К осени». Даже несмотря на то, что осень уже почти закончилась.

Вместе с Александров Гагариным, фронтменом группы, на одной сцене сыграла латвийская группа Brainstorm. Эти же ребята, кстати, в этом году выступили на Ночи музыки.

Фото: официальная страница шоу "Вечерний Ургант"

Фото: официальная страница шоу "Вечерний Ургант"

Чтобы поддержать музыкантов, зал устроил настоящий флешмоб: зрители поднял вверх горящий ласточек – главный символ группы «Сансара». А также сердца с буквами, которые составили названия обоих исполнителей.

Показываем их теплое и зажигательное выступление:

"Сансара" выступила на шоу у Урганта.Видео: Вечерний Ургант на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

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