Тушили в десять рук: в уральском городе на площади 100 «квадратов» сгорел деревянный дом
К счастью, в пожаре никто не пострадал
С огнем справились за полчасаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим утром в свердловском городе Талица произошел пожар – на улице Попова загорелся частный деревянный домик. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 5:34.
- На площади в 100 «квадратов» огнем уничтожены кровля и веранда частного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место ЧП выезжали две бригады спасателей из пяти человек. С огнем они управились за полчаса, а к 7:07 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, в пожаре, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU