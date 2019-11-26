Тушили в десять рук: в уральском городе на площади 100 «квадратов» сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 06:16 2019-11-26T06:16:53+03:00

К счастью, в пожаре никто не пострадал

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Этим утром в свердловском городе Талица произошел пожар – на улице Попова загорелся частный деревянный домик. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 5:34.

- На площади в 100 «квадратов» огнем уничтожены кровля и веранда частного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место ЧП выезжали две бригады спасателей из пяти человек. С огнем они управились за полчаса, а к 7:07 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, в пожаре, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU