2019-11-25T20:00:08+03:00
Общество

На Урале родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать компенсацию на питание

Прокуратура настояла на изменении законодательства, регулирующего порядок предоставления меры социальной поддержки
Алина СУРИНА
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Дети-инвалиды обучающиеся дома будут получать компенсацию за питаниеДети-инвалиды обучающиеся дома будут получать компенсацию за питаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать компенсацию на питание. Прокуратура настояла на изменении законодательства, регулирующего порядок предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания за счет средств областного бюджета для детей-инвалидов.

- На региональном уровне не был разрешен вопрос обеспечения детей-инвалидов, получающих образование на дому, на получение установленной меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства прокуратуры в закон «Об образовании в Свердловской области», внесли правку о предоставлении родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, денежной компенсации на обеспечение бесплатных двухразовым питанием (завтрак, обед).

ИСТОЧНИК KP.RU

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