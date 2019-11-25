На Урале родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать компенсацию на питание
На Урале родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать компенсацию на питание. Прокуратура настояла на изменении законодательства, регулирующего порядок предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания за счет средств областного бюджета для детей-инвалидов.
- На региональном уровне не был разрешен вопрос обеспечения детей-инвалидов, получающих образование на дому, на получение установленной меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
После вмешательства прокуратуры в закон «Об образовании в Свердловской области», внесли правку о предоставлении родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, денежной компенсации на обеспечение бесплатных двухразовым питанием (завтрак, обед).
ИСТОЧНИК KP.RU