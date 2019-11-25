СЕГОДНЯ 19:32 2019-11-25T19:32:57+03:00

В этом году самую маленькую елочку можно срубить за 47 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Екатеринбурга напомнили, как срубить елку к Новому году и не нарушить закон. С 16 по 31 декабря еловый и сосновый молодняк находится под особой охраной. Чтобы на законных основаниях приобрести новогоднее дерево, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее лесничество, где выдадут квитанцию на оплату в любом отделении банка. По факту оплаты заключается договор купли-продажи, после чего можно срубить хвойное дерево там, где укажут работники лесничества.

- Места заготовки елей и деревьев других хвойных пород тоже регламентированы указанным законом. Обычно это места противопожарных разрывов, участки молодого ельника под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и других территориях, подлежащих расчистке. В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит, - рассказали в администрации города.

Стоимость одной ели в 2019 году: до 1 метра - 47 рублей 72 копейки, до 2 метров - 95 рублей 45 копеек, до 3 метров - 143 рубля 19 копеек, до 4 метров -190 рублей 91 копейка, свыше 4 метров - 238 рублей 63 копейки.

Ответственность за незаконную заготовку елей для новогодних праздников предусмотрена как административная, так и уголовная. Если ущерб от незаконной рубки ели составит более 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. Если ущерб от незаконной рубки составил менее 5 тысяч рублей, ответственность предусмотрена статьёй об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU