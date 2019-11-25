Уральцам приходят фальшивые бумаги с требованиями оплатить штраф в 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-25T19:14:22+03:00

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Уральцам приходят фальшивые бумаги с требованиями оплатить штраф в 10 тысяч. Приходящие по почте постановления подписаны якобы Роспотребнадзором. Но реквизиты для оплаты штрафа, указанные мошенниками, не соответствуют реквизитам, которые указываются Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о том, что в адрес юридических и физических лиц через ФГУП «Почта России» поступают Постановления о назначении административного наказания и Требования об уплате административного штрафа якобы от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, - рассказали в ведомстве.

Для проверки подлинности постановления о назначении административного наказания нужно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, переулок Отдельный, 3, кабинет 406, либо по телефону: (343) 270-15-64.

ИСТОЧНИК KP.RU