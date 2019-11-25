Три дня мерзла на улице:в Полевском с крыши полицейского участка спасли кошку

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-25T19:15:07+03:00

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В Полевском спасли кошку с крыши полицейского участка. Питомица спрыгнула туда с дерева еще в среду, а обратного пути не нашла. Три дня хозяйка пыталась сама снять беглянку, а когда поняла, что ее попытки безуспешны, позвонила зооспасателям.

- Кошку никто не задерживал - она сама спрыгнула на эту полицию с высокого рядом стоящего дерева. Но прыгать сверху вниз не то же самое, что в обратном направлении, поэтому самостоятельно эвакуироваться оттуда ей не удалось. На этой крыше она провела несколько весьма морозных дней и ночей, наблюдая свою хозяйку, регулярно приходящую, но бессильную снять её оттуда, - рассказали в ЗооСпасе.

В субботу вечером спасатели отправились спасать кошку с заснеженной крыши двухэтажного полицейского участка. Питомицу заметили сидящей на трубе. По словам волонтеров, ситуация была не из самых простых. Спасение кошки усложняло то, что крыша имела сильный наклон и была практически полностью свободна от каких-либо точек крепления страховки. Можно было попробовать подняться до крыши по дереву, но спуститься обратно с кошкой было бы очень сложно. Волонтеры решили попытаться проникнуть на крышу, попав внутрь здания. Они стучали в дверь, пока им не открыл мужчина в форме.

Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге

- Во всем здании было освещено единственное окно, но это значило, что шанс договориться о доступе на чердак всё-таки существует. Через несколько минут мы достучались в железную дверь, вышел человек в форме и - о, радость! - согласился содействовать, - рассказал спасатель и руководитель группы Евгений Зенков.

Зооспасатель через чердачное окно вышел на крышу с экипировкой, высматривая, где можно закрепить верёвку. В дырку в кровле он спустил верёвку с карабином, полицейский принял её на чердаке и закрепил за стропила. Евгений продвинулся по крыше до склона, на котором находилась труба с кошкой, и на верёвке спустился к ней. К счастью, кошка не спрыгнула в трубу и без сопротивления далась в руки. Замерзшую питомицу отнесли в дом и передали хозяйке.

Волонтеры спасли кошку с крыши полицейского участка в Полевском .ЗооСпас в Екатеринбурге

ИСТОЧНИК KP.RU