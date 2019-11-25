Уберут граффити и заменят гранитные плиты: в центре Екатеринбурга реконструируют Плотинку

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-25T17:17:56+03:00

В экспертизе отмечается, что в целом Плотинка сейчас находится в удовлетворительном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В центре Екатеринбурга реконструируют Плотинку. Историческое место будут ремонтировать по заказу городской администрации. Государственная историко-культурная экспертиза предварительно одобрила проект ремонта плотины Городского пруда. Сейчас она должна пройти общественные обсуждения. Любой желающий может с ней ознакомиться и оставить свои замечания и предложения на сайте управления госохраны объектов культурного наследия области до 16 декабря.

В экспертизе отмечается, что в целом Плотинка сейчас находится в удовлетворительном состоянии, но при этом вид ее значительно изменен. Также в экспертизе указано, что цветовое решение фасадов предлагается выполнить согласно последней реконструкции 1998 года.

Перехода, где нарисованы граффити Виктора Цоя и The Prodigy планируется очистить от граффитиФото: Алексей БУЛАТОВ

Планируется, что Плотинку очистят от граффити, покрасят и заменят разрушенные гранитные плиты на новые. Это касается и перехода, где нарисованы граффити Виктора Цоя и The Prodigy. Также должны заменить сколотые ступени. В документе экспертизы указано, что во время реконструкции отремонтируют ограждения, фонари, ротонды. Кроме того почистят пьедесталы бюстов Бажову и Мамину-Сибиряку, памятник «Цепи пролетариата» и памятник «Первому строителю города».

ИСТОЧНИК KP.RU