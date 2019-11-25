Начался прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-25T16:27:18+03:00

Заявить себя в масштабном мероприятии, инициированном Фондом «Талант и Успех» и Образовательным центром «Сириус», могут все желающие учащиеся 7-11 классов

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Заявить себя в масштабном мероприятии, инициированном Фондом «Талант и Успех» и Образовательным центром «Сириус», могут все желающие учащиеся 7-11 классов, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью и техническим творчеством. В этом году конкурс проводится уже в пятый раз, в 61 субъекте РФ. По традиции победители и призеры поедут на профильную программу «Большие вызовы». Она состоится в «Сириусе» в июле 2020 года.

Конкурсный отбор включает в себя два трека – региональный и дистанционный, которые проводятся параллельно.

В Свердловской области региональный трек проходит по 9 направлениям. Заявки на участие принимаются с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года на сайте https://konkurs.sochisirius.ru.

Направления конкурса в Свердловской области:

· Беспилотный транспорт и логистические системы

· Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение

· Генетика, персонализированная и прогностическая медицина

· Когнитивные исследования

· Космические технологии

· Нанотехнологии

· Нейротехнологии и природоподобные технологии

· Современная энергетика

· Умный город и безопасность

Также можно принять участие в дистанционном этапе по 3 направлениям, которые не представлены в регионе:

· Агропромышленные и биотехнологии

· Новые материалы

· Освоение Арктики и Мирового океана

Для участия необходимо подать заявку на сайте https://konkurs.sochisirius.ru до 1 марта 2020 года. Отметим, что в этом году обязательной стала регистрация всех участников конкурса. Выбрать можно только одно конкретное направление и трек.