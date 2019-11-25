В Екатеринбурге беременная женщина избила и ограбила 94-летнего ветерана войны

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-25T16:21:29+03:00

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В Екатеринбурге две мошенницы пробрались в квартиру к 94-летнему ветерану ВОВ и украли у нее 30 тысяч рублей. Как сообщает издание «Лампа», женщины попросили у пожилой женщины воды и бабушка впустила преступниц к себе на кухню.

Сначала они предлагали ей «обменять старые деньги на новые», а потом связали ветерана и несколько раз ударили по лицу.

- Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу: следственным подразделением полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сотрудники полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание подозреваемых, на причастность проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

Отмечается, что одна из нападавших была беременна.

ИСТОЧНИК KP.RU