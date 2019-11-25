В Екатеринбурге беременная женщина избила и ограбила 94-летнего ветерана войны
В Екатеринбурге две мошенницы пробрались в квартиру к 94-летнему ветерану ВОВ и украли у нее 30 тысяч рублей. Как сообщает издание «Лампа», женщины попросили у пожилой женщины воды и бабушка впустила преступниц к себе на кухню.
Сначала они предлагали ей «обменять старые деньги на новые», а потом связали ветерана и несколько раз ударили по лицу.
- Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу: следственным подразделением полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сотрудники полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание подозреваемых, на причастность проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления.
Отмечается, что одна из нападавших была беременна.
ИСТОЧНИК KP.RU