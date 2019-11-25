СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-25T16:17:40+03:00

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На Урале женщинам дарят наборы для новорожденных от Евгения Куйвашева. Именно губернатор был инициатором создания подарков для мам. Коробки с вещами для младенцев получат уралочки родившие в День матери - 24 ноября. Всего наборы для малышей получат 230 женщин из 30 городов области. Все вещи из набора, отмечают в департаменте информационной политики, сделаны в России.

Фото: департамент информационной политики

- Подарочные наборы для новорожденного включают в себя одежду (боди, шапочки, штанишки, носки, чепчик, варежки и другое), пеленки, полотенце, необходимую косметическую продукцию, детские маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушки, бутылочку для кормления. Все предметы упакованы в яркий бокс для хранения игрушек, который в дальнейшем тоже понадобится родителям и детям, - рассказали в департаменте информационной политики.

Первыми наборы для новорожденных получили мамы, родившие детей в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества Минздрава России. Остальные женщины получат подарки для своих малышей в ближайшие дни - до их выписки из роддомов.

ИСТОЧНИК KP.RU