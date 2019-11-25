2019-11-25T15:18:56+03:00
Происшествия

«Давайте поможем его маме»: лже-коллега погибшего травматолога в Верхней Пышме собирает деньги на похороны в интернете

В частной клинике, где работал Дмитрий Аввакумов, говорят, что это мошенники
Юлия СТАЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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- Добрый вечер! Вы знали Дмитрия? Врач, коллега мой, вот. Если вам не безразлична судьба этого человека, давайте поможем его маме, - такое сообщение пришло сразу нескольким жителям Верхней Пышмы, особенно знакомым Дмитрия Аввакумова.

Обычно писал некий Дамир Фаридович, сейчас страница заблокирована. Мужчина призывал собирать деньги на похороны погибшего врача-травматолога из Верхней Пышмы. Тело Дмитрия Аввакумова нашли в лесу через неделю после пропажи. 17 ноября он не вышел на работу и коллеги вместе с родными забили тревогу. Сейчас полиция разбирается в его смерти.

Фото: "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"

Фото: "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"

Известно, что Дмитрий работал ортопедом в частном медицинском центре в Верхней Пышме. Там «Комсомольской правде» сообщили, что никаких денег на похороны они не собирают. Также заверили, что никакой Дамир Фаридович у них не работает.

- Это мошенники, нет никакого сбора. Ни на какие счета ничего перечислять не нужно. В нашей клинике идет централизованная помощь, если мы собираем, то только лично, - рассказали в «Здоровье плюс».

Отметим, мать Дмитрия Аввакумова отказалась с нами общаться по этому поводу.

Ранее мы писали, незадолго до исчезновения Дмитрий расстался с девушкой, с которой встречался последние два года. Мужчина написал бывшей возлюбленной сообщение, а потом его телефон перестал отвечать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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