«Давайте поможем его маме»: лже-коллега погибшего травматолога в Верхней Пышме собирает деньги на похороны в интернете
- Добрый вечер! Вы знали Дмитрия? Врач, коллега мой, вот. Если вам не безразлична судьба этого человека, давайте поможем его маме, - такое сообщение пришло сразу нескольким жителям Верхней Пышмы, особенно знакомым Дмитрия Аввакумова.
Обычно писал некий Дамир Фаридович, сейчас страница заблокирована. Мужчина призывал собирать деньги на похороны погибшего врача-травматолога из Верхней Пышмы. Тело Дмитрия Аввакумова нашли в лесу через неделю после пропажи. 17 ноября он не вышел на работу и коллеги вместе с родными забили тревогу. Сейчас полиция разбирается в его смерти.
Фото: "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"
Известно, что Дмитрий работал ортопедом в частном медицинском центре в Верхней Пышме. Там «Комсомольской правде» сообщили, что никаких денег на похороны они не собирают. Также заверили, что никакой Дамир Фаридович у них не работает.
- Это мошенники, нет никакого сбора. Ни на какие счета ничего перечислять не нужно. В нашей клинике идет централизованная помощь, если мы собираем, то только лично, - рассказали в «Здоровье плюс».
Отметим, мать Дмитрия Аввакумова отказалась с нами общаться по этому поводу.
Ранее мы писали, незадолго до исчезновения Дмитрий расстался с девушкой, с которой встречался последние два года. Мужчина написал бывшей возлюбленной сообщение, а потом его телефон перестал отвечать.
ИСТОЧНИК KP.RU