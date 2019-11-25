УБРиР и УрФУ открыли в Екатеринбурге совместный коворкинг

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-25T14:52:44+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял участие в создании коворкинга в Уральском федеральном университете (УрФУ).

Новое креативное пространство заработало 25 ноября в здании Института экономики и управления УрФУ на ул. Гоголя, 25. Президент УБРиР Антон Соловьев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров торжественно открыли коворкинг, а директор Института экономики и управления Дмитрий Толмачев провел для них экскурсию по объекту.

Дизайн-проектом занималось бюро UNO-studio, которое ранее разработало и воплотило креативные офисы для сотрудников банка в бизнес-центре Summit

«Это не прямая инвестиция, когда мы ожидаем возврат с каждого вложенного рубля, — рассказал о проекте Антон Соловьев. — Стратегическая цель проекта — развивать потенциал молодежи, ее навыки и компетенции, то есть в конечном счете готовить таких специалистов, которые действительно будут востребованы на рынке труда. Это наши инвестиции в человеческий капитал».

Как подчеркнул президент УБРиР, на текущем этапе ключевая задача — разработать проект по коллаборации представителей научной и бизнес-среды. В ближайших планах — формировать совместные группы из сотрудников банка и студентов. Это будут как классические тренинги по развитию soft skills, так и уникальные для бизнеса и высшей школы проекты.

Пилотным мероприятием на площадке станет двухдневный тренинг для высокопотенциальных сотрудников банка и студентов УрФУ

Пилотным мероприятием на площадке станет двухдневный тренинг для высокопотенциальных сотрудников банка, на который будут приглашены и студенты УрФУ. Это будет два дня актуальнейших тем и активностей в различных форматах, направленных на профессиональное развитие: учебная конференция, четыре бизнес-симуляции, которые визуализируют современные процессы в бизнесе, пять мастер-классов от профессионалов на актуальные темы, в том числе знакомство с процессами работы в agile-командах, девять спикеров от бизнеса, которые поделятся своим опытом.

Кроме того, УрФУ и УБРиР договорились о долгосрочных совместных мероприятиях по финансовой грамотности в рамках действующего социального проекта банка «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Мероприятия будут проходить в коворкинге, первое запланировано уже на декабрь.