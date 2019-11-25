2019-11-25T14:30:00+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга продадут городское имущество на два миллиарда рублей

Большинство объектов - нежилые помещения и склады
Мария Трапезникова
Поделиться:
Выручить с продажи нежилых объектов мэрия планирует около двух миллиардовВыручить с продажи нежилых объектов мэрия планирует около двух миллиардовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ближайшие три года мэрия Екатеринбурга планирует продать 633 городских объекта общей стоимостью 2,2 миллиарда рублей. Информация об этом прописана в плане приватизации имущества и выложена на официальном портале города.

Согласно списку объектов, опубликованному в постановлении, большинство из них - нежилые помещения площадью до 100 «квадратов», земельные участки, склады и машино-места.

Отметим, что всего в 2020 году администрация Екатеринбурга планирует выручить с продажи не менее 799 875 тысяч рублей. В 2021 и 2022 года примерно столько же.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начался прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы»
В Екатеринбурге беременная женщина избила и ограбила 94-летнего ветерана войны
На Урале женщинам дарят наборы для новорожденных от Евгения Куйвашева
«Давайте поможем его маме»: лже-коллега погибшего травматолога в Верхней Пышме собирает деньги на похороны в интернете
УБРиР и УрФУ открыли в Екатеринбурге совместный коворкинг
Власти Екатеринбурга планируют открывать по три-четыре новых школы в год
В Екатеринбурге женщина с диабетом получила необходимые медикаменты только через суд
Готов тратиться на подарки: отчаявшаяся жительница Качканара ищет любовницу для мужа
Теперь грозит до 12 лет тюрьмы: в Екатеринбурге парень устроил пьяное ДТП, в котором погиб человек
Юные дзюдоисты из Екатеринбурга поборются за золото на первенстве России
Следователи, ведущие дело гибели на Урале семьи манси, разыскивают очевидцев
Свердловские силовики напугали студентов последствиями хранения наркотиков
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании проверяли мечеть
В Екатеринбурге больше 25 тысяч человек проверились на онкологию
Завершен первый этап реконструкции станции Екатеринбург-Сортировочный
Хотел отомстить УК: полиция поймала поджигателя электрощитков на Уралмаше
В Екатеринбурге к 2022 году построят школу на тысячу мест
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
На трассе в лобовом ДТП погибла молодая девушка, которая ехала в Екатеринбург на попутке