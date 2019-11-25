Власти Екатеринбурга продадут городское имущество на два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-25T14:30:00+03:00

Выручить с продажи нежилых объектов мэрия планирует около двух миллиардов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ближайшие три года мэрия Екатеринбурга планирует продать 633 городских объекта общей стоимостью 2,2 миллиарда рублей. Информация об этом прописана в плане приватизации имущества и выложена на официальном портале города.

Согласно списку объектов, опубликованному в постановлении, большинство из них - нежилые помещения площадью до 100 «квадратов», земельные участки, склады и машино-места.

Отметим, что всего в 2020 году администрация Екатеринбурга планирует выручить с продажи не менее 799 875 тысяч рублей. В 2021 и 2022 года примерно столько же.

ИСТОЧНИК KP.RU