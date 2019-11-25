В Екатеринбурге женщина с диабетом получила необходимые медикаменты только через суд

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-25T14:32:04+03:00

Женщина должны были бесплатно выдавать тест-полоски для определения сахара в крови, однако это сделано не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ей должны были выписать тест-полоски по 4 штуки в день, однако их не выписывали вообще

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В Екатеринбурге женщине с диабетом пришлось судиться с Минздравом, чтобы получить тест-полоски. Жительница Полевского с 2000 года состоит на учете у эндокринолога с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Она включена в региональный реестр граждан, которые имеют право на бесплатные медикаменты - такие как тест-полоски для определения сахара крови.

- Однако в необходимом количестве она их не получает. Тест-полоски должны были выдаваться ей не менее четырех штук в день, - рассказали в пресс-службе облсуда. - В 2018 году ей было выписано всего два рецепта по одной упаковке в 50 штук, в 2019 году рецепты на тест-полоски не выписывались совсем.

Чтобы как-то исправить положение, женщина обратилась за помощью в прокуратуру, которая, в свою очередь, подала иск в суд. Прокурор потребовал, чтобы Минздрав и, в частности Центральная больница Полевского, снабжали женщину тест-полосками столько, сколько ей прописано в рецепте - по 4 штуки в день.

- Суд установил, что больница за счет средств областного бюджета на 2019 год запрашивала нужный тест в количестве 700 упаковок, хотя надо было 696, - добавили в облсуде. - Фактически же было выделено лишь 68 упаковок.

В итоге суд обязал обеспечивать женщину всеми рецептами на необходимые для диагностики тесты. Минздрав пытался оспорить решение, однако его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU