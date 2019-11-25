Готов тратиться на подарки: отчаявшаяся жительница Качканара ищет любовника для мужа
В Качканаре местная жительница решила укрепить брак весьма оригинальным способом – найти любовницу для мужа. Поиски новой избранницы для супруга она начала в группе «Подслушано Качканар» во «ВКонтакте», где и разместила анонимный пост.
- Ищу для мужа любовницу! Срочно, выберу по комментариям! Муж работает, не пьет, деньги в дом! Ищу приличную даму за 25 +.На подарки не более 20 тысяч в месяц, - говорится в сообщении отчаянной хранительницы домашнего очага.
Местные жители незамедлительно отреагировали на такое «заманчивое» объявление и раскритиковали женщину.
- Сразу видно, что с психологией слабовато, - пишет пользователь Александр Александрович.
- А что, так можно было, - иронично спрашивает Нелли Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU