2019-11-25T13:28:11+03:00
Woman

Готов тратиться на подарки: отчаявшаяся жительница Качканара ищет любовника для мужа

Один из главных критериев отбора – возраст. Избраннице должно быть не меньше 25 лет
Олег ГАЛИМОВ
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Местные жители незамедлительно отреагировали на такое «заманчивое» объявление и раскритиковали женщинуМестные жители незамедлительно отреагировали на такое «заманчивое» объявление и раскритиковали женщинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Качканаре местная жительница решила укрепить брак весьма оригинальным способом – найти любовницу для мужа. Поиски новой избранницы для супруга она начала в группе «Подслушано Качканар» во «ВКонтакте», где и разместила анонимный пост.

- Ищу для мужа любовницу! Срочно, выберу по комментариям! Муж работает, не пьет, деньги в дом! Ищу приличную даму за 25 +.На подарки не более 20 тысяч в месяц, - говорится в сообщении отчаянной хранительницы домашнего очага.

Местные жители незамедлительно отреагировали на такое «заманчивое» объявление и раскритиковали женщину.

- Сразу видно, что с психологией слабовато, - пишет пользователь Александр Александрович.

- А что, так можно было, - иронично спрашивает Нелли Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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