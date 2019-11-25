2019-11-25T13:09:39+03:00
Происшествия

Теперь грозит до 12 лет тюрьмы: в Екатеринбурге парень устроил пьяное ДТП, в котором погиб человек

На него завели уголовное дело и уже направили в суд
Мария Трапезникова
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Теперь молодому человеку грозит тюрьма от 5 до 12 летТеперь молодому человеку грозит тюрьма от 5 до 12 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного 18-летнего жителя. Его обвиняют в вождении в нетрезвом виде, что повлекло за собой смерть пассажира.

В середине лета группа молодых людей распивала спиртное у обвиняемого в СНТ «Уралец».

- Через несколько часов он и трое его друзей решили доехать до автодрома, расположенного недалеко от сада, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Молодой человек сел за руль иномарки и двигался по грунтовой дороге со скоростью больше 80 км/ч.

На переднем сидении сидел пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. А сзади находились еще два пассажира.

- Обвиняемый, проявив преступную небрежность, выбрал неправильную скорость, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, - добавили в прокуратуре.

От сильного удара пассажир, который сидел на переднем сидении, вылетел через лобовое стекло машины и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП.

На молодого человека завели уголовное дело и направили в суд. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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