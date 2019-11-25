Теперь грозит до 12 лет тюрьмы: в Екатеринбурге парень устроил пьяное ДТП, в котором погиб человек
В Екатеринбурге под суд отправили местного 18-летнего жителя. Его обвиняют в вождении в нетрезвом виде, что повлекло за собой смерть пассажира.
В середине лета группа молодых людей распивала спиртное у обвиняемого в СНТ «Уралец».
- Через несколько часов он и трое его друзей решили доехать до автодрома, расположенного недалеко от сада, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Молодой человек сел за руль иномарки и двигался по грунтовой дороге со скоростью больше 80 км/ч.
На переднем сидении сидел пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. А сзади находились еще два пассажира.
- Обвиняемый, проявив преступную небрежность, выбрал неправильную скорость, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, - добавили в прокуратуре.
От сильного удара пассажир, который сидел на переднем сидении, вылетел через лобовое стекло машины и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП.
На молодого человека завели уголовное дело и направили в суд. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU