Юные дзюдоисты из Екатеринбурга поборются за золото на первенстве России
Шесть юных спортсменов отправятся на первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок, которое пройдет в 2020 году, и представят на нем Екатеринбург. Чемпионов выбрали во время Всероссийского турнира по дзюдо, который прошел в минувшие выходные в спортклубе «Родина».
На нем более 200 спортсменов из девяти регионов страны разыграли между собой 14 комплектов наград в разных весовых категориях.
- В итоге представители уральской столицы заняли шесть первых мест. Юными чемпионами стали: Мулораджаб Халифаев, Екубжон Назиров, Дарья Кашина, Лейла Гаджиева, Дарья Русакова и Людмила Налетова, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Также у местной команды два вторых и девять третьих мест.
По словам организаторов, с каждым годом количество участников турнира значительно увеличивается. А это способствует привлечению подрастающего поколения к занятиям спортом.
ИСТОЧНИК KP.RU