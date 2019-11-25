Юные дзюдоисты из Екатеринбурга поборются за золото на первенстве России

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-25T12:45:27+03:00

Представлять Екатеринбург на первенстве России по дзюдо будут шесть юных спортсменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их выбрали во время Всероссийского турнира, который прошел в минувшие выходные

Изменить размер текста: A A

Шесть юных спортсменов отправятся на первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок, которое пройдет в 2020 году, и представят на нем Екатеринбург. Чемпионов выбрали во время Всероссийского турнира по дзюдо, который прошел в минувшие выходные в спортклубе «Родина».

На нем более 200 спортсменов из девяти регионов страны разыграли между собой 14 комплектов наград в разных весовых категориях.

- В итоге представители уральской столицы заняли шесть первых мест. Юными чемпионами стали: Мулораджаб Халифаев, Екубжон Назиров, Дарья Кашина, Лейла Гаджиева, Дарья Русакова и Людмила Налетова, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Также у местной команды два вторых и девять третьих мест.

По словам организаторов, с каждым годом количество участников турнира значительно увеличивается. А это способствует привлечению подрастающего поколения к занятиям спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU