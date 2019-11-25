В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании проверяли мечеть

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-25T11:24:26+03:00

На месте работали полиция и саперы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге полиция и саперы проверяли мечеть «Абу-Ханифа», которая находится на Репина, 42.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, проверка началась после сообщения о том, что в мечети якобы заложено взрывное устройство.

К счастью, информация не подтвердилась.

- Проверка длилась около часа, Закончилась примерно в половине первого. Ничего подозрительного в ходе осмотра обнаружено не было, - рассказал силовик.

Получить комментарий УФСБ по Свердловской области к моменту публикации не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU