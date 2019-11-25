В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании проверяли мечеть
Проверка длилась около часа
На месте работали полиция и саперыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге полиция и саперы проверяли мечеть «Абу-Ханифа», которая находится на Репина, 42.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, проверка началась после сообщения о том, что в мечети якобы заложено взрывное устройство.
К счастью, информация не подтвердилась.
- Проверка длилась около часа, Закончилась примерно в половине первого. Ничего подозрительного в ходе осмотра обнаружено не было, - рассказал силовик.
Получить комментарий УФСБ по Свердловской области к моменту публикации не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU