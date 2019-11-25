2019-11-25T11:42:22+03:00
Общество

Завершен первый этап реконструкции станции Екатеринбург-Сортировочный

На первом этапе были уложены и введены в работу 83 стрелочных перевода, 7 путей для приема поездов, возведены 6 новых технологических зданий
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На Свердловской железной дороге завершен первый этап реконструкции четной сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный. Масштабный проект технического перевооружения станции в рамках развития Екатеринбургского железнодорожного узла реализуется за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД».

На первом этапе были уложены и введены в работу 83 стрелочных перевода, 7 путей для приема поездов (из них два рассчитаны на длинносоставные поезда – до 100 условных вагонов), возведены 6 новых технологических зданий. Построена новая сортировочная горка, оборудованная комплексной системой автоматизации управления сортировочным процессом. Перерабатывающая способность горки увеличилась на 960 вагонов и составила 3500 вагонов в сутки.

После реализации второго этапа проекта на станции появится полностью автоматизированный сортировочный комплекс повышенной мощности, перерабатывающая способность сортировочной горки увеличится до 6907 вагонов в сутки (на 64% больше, чем до реконструкции). Реконструкцию основных элементов четной сортировочной системы станции планируется завершить в 2021 году.

Екатеринбург-Сортировочный, расположенный на главном ходу Транссибирской магистрали, является крупнейшей сортировочной станцией в России. Реконструкция основных элементов четной сортировочной системы (парка приема, спускной части горки и выправка профиля путей сортировочного парка) позволит повысить пропускную и перерабатывающую способности станции для освоения перспективного вагонопотока.

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Сортировочные станции предназначены для расформирования и формирования из отдельных вагонов (как правило, при помощи т.н. сортировочных горок) различных категорий поездов, выполнения операций по пропуску транзитных поездов без переработки, технического обслуживания и коммерческого осмотра составов поездов и устранения выявленных неисправностей вагонов, смены локомотивов и локомотивных бригад. Такие станции играют ключевую роль в организации вагонопотоков и обычно входят в состав крупных железнодорожных узлов.

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