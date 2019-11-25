2019-11-25T10:27:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге к 2022 году построят школу на тысячу мест

На нее администрация города готова выделить 1,1 миллиард рублей
Мария Трапезникова
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Школу должны построить к 2022 годуШколу должны построить к 2022 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который построит в Академическом новую школу на 1 100 мест. Выделить на это планируют 1,1 миллиард рублей.

- Подрядчику нужно будет создать информационную модель, разработать рабочую документацию в виде чертежей, придумать проекты интерьеров и построить, собственно, саму школу, в квартале №10, - сообщается документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Сдать школу планируется не позже 30 июня 2022 года, а готовый проект должен быть разработан еще раньше - до 31 мая того же года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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