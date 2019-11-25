На трассе в лобовом ДТП погибла молодая девушка, которая ехала в Екатеринбург на попутке

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-25T10:08:49+03:00

«Лада» выехала на встречку на участке, где был запрещен обгон, и протаранила Renault

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Вчера вечером, 23 ноября, около 19:00, на четвертом километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло жесткая авария с участием двух легковушек, в которой погибла молодая девушка.

- 30-летний водитель «Лады» двигался из Новоуральска в сторону Екатеринбурга, решил обогнать попутную машину и выехал на встречку. Там он столкнулся с иномаркой Renault, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – На том участке висел знак «Обгон запрещен».

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате сильного лобового столкновения серьезные травмы получила молодая девушка 20 лет, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Лады». Ее срочно госпитализировали в ЦГБ Новоуральска, но спасти не успели. Позже она скончалась.

Водители обоих автомобилей на месте аварии прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, у обоих результат оказался отрицательным. А вот стаж водителя «Лады» составлял всего полгода.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- По предварительным данным, водитель «Лады» в воскресенье вечером запланировал поездку в Екатеринбург и разместил объявление о поиске попутчиков на одном из специализированных сервисов, - добавили в ГИБДД по Свердловской области. – С ним связалась девушка, которую он позже забрал возле КПП Новоуральска.

Сейчас с ситуацией разбирается Госавтоинспекция и предупреждает, что такие поездки могут быть очень опасны. Потому что зачастую водители имеют очень маленький стаж, а их машина может быть неисправной.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU