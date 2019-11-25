Кольцовские таможенники стали быстрее обрабатывать заграничные посылки

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-25T09:43:45+03:00

Теперь, по новой технологии, таможенники обрабатывают до 300 тысяч посылок в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас, по новой технологии, выпускается около 300 тысяч заказов за сутки

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Таможенники аэропорта Кольцово стали в четыре раза быстрее обрабатывать международные посылки, который доставляют авиапочтой в Екатеринбург. А все дело в том, что они вместе с «Почтой России» тестируют новую технологию, которая позволяет ускорить прохождение таможенного контроля.

- В конце декабря этого года, после тестирования, система таможенного досмотра будет запущена в промышленную эксплуатацию, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

По новой технологии среднее время выпуска посылки не превышает 18 секунд. В настоящее время система обрабатывает 300 тысяч заказов ежесуточно, что в четыре раза превышает производительность за прошлые года.

ИСТОЧНИК KP.RU