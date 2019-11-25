Кольцовские таможенники стали быстрее обрабатывать заграничные посылки
Таможенники аэропорта Кольцово стали в четыре раза быстрее обрабатывать международные посылки, который доставляют авиапочтой в Екатеринбург. А все дело в том, что они вместе с «Почтой России» тестируют новую технологию, которая позволяет ускорить прохождение таможенного контроля.
- В конце декабря этого года, после тестирования, система таможенного досмотра будет запущена в промышленную эксплуатацию, - рассказали в пресс-службе «Почты России».
По новой технологии среднее время выпуска посылки не превышает 18 секунд. В настоящее время система обрабатывает 300 тысяч заказов ежесуточно, что в четыре раза превышает производительность за прошлые года.
ИСТОЧНИК KP.RU